Fortnite: problemi con i Gettoni XP e le sfide di Deadpool della Settimana 2

Oggi c'è stata come tutti i giovedì una nuova ondata di sfide settimanali per la Stagione 2 di Fortnite Capitolo 2, anche se sono in molti a lamentare alcune problematiche relative alle missioni di Deadpool e ai Gettoni XP.

Nonostante le missioni tradizionali siano state pubblicate correttamente, non vi è traccia nel gioco delle missioni di Deadpool della Settimana 2: Vi ricordiamo infatti che il mercenario chiacchierone di casa Marvel sarà la skin segreta del nuovissimo Pass Battaglia e per sbloccarlo bisognerà portare a termine tutte le sue sfide, proposte ogni 7 giorni. A confermare come potrebbero esserci problemi per Epic Games con le sfide del gioco è il fatto che alcuni giocatori non siano in grado di completare la seconda ondata di sfide di Maya, obiettivi che altri utenti sono invece riusciti a sbloccare addirittura nel corso della prima settimana.

Un altro grave problema è rappresentato da un bug riguardante i Gettoni XP di Fortnite Battaglia Reale, introdotti solo qualche giorno fa. Sembra che siano numerosi i giocatori che non stanno ricevendo alcun punto esperienza alla raccolta di questi gettoni e, nonostante qualcuno abbia ipotizzato che possa trattarsi di un glitch grafico, pare si tratti davvero di un problema che impedisce di ottenere gli XP extra. È molto probabile che nel corso del fine settimana gli sviluppatori pubblichino un aggiornamento sulla situazione, magari assegnando ai giocatori che hanno raccolto i vari gettoni colorati il giusto quantitativo di punti per salire di livello nel Pass Stagionale.

