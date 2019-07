Fortnite: problemi con le ricompense delle sfide, Epic rassicura i giocatori

In queste ultime ore alcuni giocatori di Fortnite stanno lamentando problemi con le ricompense delle sfide, a quanto pare non correttamente accreditate sia nel caso delle sfide della settimana che per quanto riguarda l'evento 14 Giorni d'Estate di Fortnite.

I membri della community che hanno portato a termine le sfide senza ricevere alcuna ricompensa hanno ovviamente contattato immediatamente Epic Games per segnalare il problema. I motivi alla base di queste problematiche non sono stati identificati ma la compagnia fa sapere che "tutti i giocatori riceveranno le proprie ricompense regolarmente la prossima settimana", senza fornire ulteriori dettagli.

Al momento il team di Fortnite è in ferie, la compagnia ha concesso agli sviluppatori due settimane di riposo prima dell'avvio di Fortnite Stagione 10 e della Fortnite World Cup, due eventi che richiederanno la presenza costante e continua degli sviluppatori. Non ci resta quindi che attendere la ripresa a pieno regime delle attività degli autori di Fortnite per vedere definitivamente risolto il problema della mancata attribuzione delle ricompense dopo il completamento delle sfide.