Fortnite: problemi anche per la Wonder Skin di Honor

Questo matrimonio non s'ha da fare. La collaborzione tra Epic Games e Honor per quanto riguarda Fortnite, sembra proprio non riuscire a decollare. Ricorderete le varie vicissitudini della skin Honor Guard, che alcuni malintenzionati riuscirono a violare, ottenendo codici infiniti.

La skin dunque, originariamente pensata come esclusiva per i clienti Honor, fu messa in vendita sul mercato nero e resa dunque disponibile praticamente per tutti, costringendo Epic Games a rimuoverla dal gioco, studiare una contromossa e rimetterla di nuovo disponibile. Ogni contromisura si era però rivelata vana, tanto che il percorso della skin divenne quasi una barzelletta, visto che veniva rimossa e reinserita di continuo.

Non sembra essere nata sotto i migliori auspici anche questa nuova partnership, che offre agli acquirenti di Honor 20 e Honor 20 Pro un altro costume esclusivo: la Skin Wonder. Anche in questo caso infatti, l'iniziativa è stata sospesa sia da Epic Games che da Honor stessa, per via dell'elevato numero di copie pirata che già hanno iniziato a circolare all'interno del gioco.

Vedremo cosa succederà nei prossimi giorni, se gli account incriminati subiranno punizioni, e se finalmente le due aziende riusciranno ad attuare contromosse efficaci contro gli hacker. Nel frattempo la Skin Wonder resta disattivata, per la delusione degli acquirenti.