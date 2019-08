Fortnite, problemi su Xbox One: Epic consiglia di disconnettere il Kinect

Stando alle segnalazioni delle ultime ore giunte da parte della community, sembra che Fortnite, appena iniziata la Stagione 10, stia procurando qualche grattacapo di natura tecnica ai possessori di Xbox One.

Nello specifico si parla di problemi di stabilità, ed il team di sviluppo presso Epic Games ha già preso conoscenza della situazione. È infatti stato pubblicato su Twitter, che trovate riportato in calce alla notizia, in cui la compagnia si dice essersi subito messa al lavoro per cercare di risolvere nel più breve tempo possibile. Al contempo, però, si sollecita anche gli utenti a disconnettere il Kinect dalla console, dal momento che sembrerebbe essere la fonte dei problemi sopracitati.

"Abbiamo notato che i giocatori Xbox One con un Kinect collegato potrebbero riscontrare problemi di stabilità all'avvio di Fortnite.

Stiamo esaminando una soluzione per questo problema, ma i giocatori possono aggirarlo nel frattempo disconnettendo il proprio Kinect".

Continua a piovere sfortuna sul Kinect, la periferica che, dopo aver ricevuto una calorosa accoglienza su Xbox 360, è pian piano finita nel dimenticatoio con l'arrivo di Xbox One, con cui paradossalmente veniva venduto obbligatoriamente in bundle all'inizio dell'attuale generazione. Comprensibile, quindi, che Kinect abbia infine deciso di trovare un nuovo impiego come telecamera di sicurezza presso gli aeroporti statunitensi.