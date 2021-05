Fortnite: al via il processo in tribunale tra Epic Games e Apple

Parte oggi, 3 maggio, il processo che vede coinvolti Epic Games e Apple, uno scontro partito lo scorso anno con l'accusa di monopolio da parte del team dietro Fortnite nei confronti del colosso di Cupertino.

Come potete leggere nel nostro articolo incentrato sulla guerra tra Epic Games e Apple, tutto è iniziato quando Epic ha provato ad implementare un metodo di pagamento diretto per le microtransazioni all'interno di Fortnite, bypassando in questo modo i protocolli di Apple e le relative commissioni molto alte. La mossa non è stata minimamente gradita dal colosso tecnologico che, per tutta risposta, ha rimosso Fortnite dai suoi store: così facendo, oltre all'impossibilità di scaricarlo per i nuovi arrivati e possessori di un sistema Apple, coloro che già ne erano in possesso non hanno potuto accedere ai successivi aggiornamenti dedicati al gioco.

Negli scorsi mesi le due parti hanno continuato a portare avanti lo scontro, arrivando a coinvolgere la giustizia nel tentativo di trovare una soluzione. Secondo Apple la causa serve a ravvivare l'interesse attorno Fortnite, considerato "calante" e motivo per cui Epic si sta battendo per portarla avanti. C'è quindi grande attesa per scoprire quale sarà l'esito di questa battaglia legale e quali saranno le sue conseguenze una volta conclusa, al punto che in rete si sono diffuse anche le credenziali per seguire il processo in diretta. Quale sarò l'epilogo di questa vicenda?