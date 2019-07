Fortnite: il profilo di Donald Mustard si è aggiornato, contiene indizi sulla Stagione 10?

Come ormai da tradizione, a pochi giorni dal debutto della Stagione 10 di Fortnite Battaglia Reale il profilo Twitter di Donald Mustard, Worldwide Creative Director presso Epic Games, si è aggiornato con quelli che potrebbero essere alcuni indizi su ciò che sta per accadere nel mondo di gioco.

Esattamente come la scorsa volta, l'indizio si nasconde nella posizione segnalata nel profilo dello sviluppatore, che è passata da "starving" (la cui traduzione in italiano è "essere affamato" ed è un riferimento alla mancanza di cibo per Jonesy nel bunker) a "centro di controllo". Sappiamo infatti che a combattere contro il misterioso mostro di Picco Polare nell'evento di sabato di Fortnite sarà l'enorme robot costruito a Impianto a Pressione. Il centro di controllo in questione potrebbe avere a che fare con il laboratorio nascosto in corrispondenza dell'ormai ex-vulcano e, con tutta probabilità, si tratta di una delle nuove aree che vedremo al debutto della Stagione 10.

Purtroppo si tratta solo di ipotesi e bisognerà attendere ancora qualche giorno per scoprire come si evolverà la mappa del battle royale più giocato del momento. Nel frattempo, vi ricordiamo che il prossimo sabato 20 luglio 2019 alle ore 20:00 si terrà un nuovo evento che dovrebbe avere come protagonista lo scontro tra titani.

