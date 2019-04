Fortnite proibirà la risoluzione stretchata nelle playlist competitive

Un po' di tempo fa, i giocatori competitivi di Fortnite scoprirono la possibilità di usare la cosiddetta risoluzione stretchata, che ampliava il proprio campo visivo permettendo un vantaggio in battaglia non da poco, potendo vedere più cose rispetto ai propri avversari.

Si tratta di un metodo utilizzato già in altri sparatutto come Counter Strike: Global Offensive, e una volta scoperto anche nel Battle Royale di Epic Games, praticamente tutti i giocatori competitivi di Fortnite si decisero ad adottare tale risoluzione.

Per la verità uno streamer si era sempre dissociato: Ninja è contrario alla risoluzione stretchata fin da quando cominciarono a manifestarsi i primi problemi, ma Epic Games aveva deciso di lasciare le cose così. Adesso però sembra che le cose siano cambiate, anche se il tempismo non è stato forse dei migliori.

La software house ha infatti diffuso un comunicato stampa in cui ha annunciato di voler proibire l'utilizzo della risoluzione stretchata da tutte le playlist competitive, bloccando dunque il ratio ai canonici 16:9.

La notizia sta facendo discutere, proprio per via della tempistica: mancano infatti pochi giorni ai Campionati del Mondo di Fortnite, e adesso i pro players hanno poco tempo per riabituarsi ai metodi tradizionali di mira e alla visuale generale. Che ne pensate della situazione? Si tratta di una misura giusta?