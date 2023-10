Fortnite pronto per Halloween: arrivano Alan Wake, Michael Myers e Jack Skellington!

Tempo di novità per il celebre battle royale di Epic Games: oltre al leak che svela la prima mini figure LEGO di Fortnite, l'opera si prepara a festeggiare halloween con il nuovo evento Fortnitemares, che accoglie i giocatori con una serie di nuovi personaggi perfettamente appropriati per l'occasione.

L'edizione 2023 di Fortnitemares accoglie Alan Wake dal videogioco omonimo di Remedy Entertainment, Jack Skellington di Nightmare Before Christmas ed il killer Michael Myers dalla serie cinematografica Halloween, tutti mostrati nel trailer di presentazione dell'evento a tinte horror. Lo scrittore maledetto di Remedy dovrebbe sbarcare in Fortnite come nuova skin ad evento in corso, presumibilmente in concomitanza con l'uscita di Alan Wake II su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X/S attesa per il prossimo 27 ottobre.

Tra gli altri contenuti del nuovo Fortnitemares troviamo il ritorno della modalità Horde Rush così come armi aggiuntive, comprese le già note ed apprezzate Pumpkin Launcher e Witch's Broom. In aggiunta, presente anche un'oscura variante di Fishstick chiamata Bogstick, mentre la quest collegata all'evento di halloween vede i giocatori confrontarsi con un losco boss vampiresco di nome Kado Thorne creare scompiglio attraverso l'Isola di Fortnite.

Eventi a parte, Fortnite si prepara a diventare un ecosistema multigioco, con Epic Games che ha spiegato come avverrà questo cambiamento.