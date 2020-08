Fortnite senza pace: i proprietari della 'vera' Coral Castle citano in giudizio Epic

Non bastasse la guerra Fortnite vs Apple, ad agitare ulteriormente le acque del battle royale ci pensano i legali del Rock Gate Park con la loro ultima citazione in giudizio di Epic Games, questa volta però per violazione della proprietà intellettuale legata al marchio di Coral Castle.

Gli avvocati della celebre struttura architettonica di Homestead, Florida, hanno così deciso di intentare una causa al colosso videoludico americano per l'utilizzo del termine "Coral Castle", il medesimo adottato da Epic per dare forma all'omonima ambientazione della Stagione 3 di Fortnite con Aquaman.

Nel ricostruire questa bizzarra vicenda legale, i giornalisti di Polygon confermano che i rappresentanti di Coral Castle Inc. hanno presentato una denuncia formale a un tribunale di Miami nella giornata di giovedì 13 agosto. Tra le motivazioni addotte dagli avvocati che curano gli interessi della "vera" Coral Castle, conosciuta anche come "la Stonehenge della Florida", troviamo l'utilizzo da parte di Epic di "strutture architettoniche che riconducono agli elementi a tema marino di Coral Castle, con elementi che evocano la sensazione di un luogo misterioso e ancestrale".

I legali della struttura turistica della Florida hanno così chiesto ai giudici del tribunale di Miami di ottenere un risarcimento economico da Epic Games per la violazione del marchio proprietario di Coral Castle, con l'accusa di aver adottato delle pratiche commerciali ingannevoli. In attesa di ricevere degli aggiornamenti sull'argomento, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it trovate un approfondimento su come scaricare Fortnite su Android senza Google Play Store.