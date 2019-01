Fortnite: la prossima patch risolverà un fastidioso bug della Torretta

Epic Games ha annunciato che con il prossimo aggiornamento di Fortnite verrà risolto un fastidioso bug relativo agli hit-marker delle Torrette Montate.

Fino a poco tempo fa, i giocatori erano in grado di capire facilmente se stavano colpendo la torretta oppure il suo utilizzatore. Nel primo caso, il numero del danno appariva di colore giallo, mentre nel secondo in bianco. Questa distinzione è sparita a seguito di uno dei recenti update, senza alcuna apparente ragione. Ora i danni appaiono sempre di colore bianco, anche quando viene colpita la torretta, rendendo molto difficoltoso capire dove stanno andando a finire i colpi.

Interpellata sulla questione, Epic Games ha assicurato che questa "nuova funzione" verrà introdotta con l'aggiornamento 7.20 previsto per la prossima settimana. Subito dopo, tuttavia, il responsabile del team di sviluppo si è reso conto che, in realtà, questa feature era già presente in passato, e che è scomparsa a causa di un bug. Dopo la gaffe, ha promesso che la problematica verrà completamente risolta la prossima settimana. L'aggiornamento 7.20 introdurrà anche una modifica al sistema di costruzione, che faciliterà la creazione di pareti e mura su terreni accidentati o specchi d'acqua relativamente bassi. Intanto, i celebri streamer Ninja e HighDistortion si stanno sfidando a distanza per raggiungere il record di 100.000 eliminazioni!