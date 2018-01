Fortnite: il prossimo aggiornamento introdurrà nuove zone della mappa e punti d'interesse

Nell'ultimo video di aggiornamento, gli sviluppatori dihanno annunciato che la prossima settimana verrà pubblicata un nuovo e importante update per il gioco.

Il lead systems engineer Eric Williams ha dichiarato che verrà aggiunta alla mappa una nuova area cittadina e tanti nuovi punti d'interesse sulla parte ovest. In questo modo l'isola verrà resa più uniforme e verranno messe a disposizione nuove zone sulle quali atterrare. Ha poi spiegato che la mappa verrà divisa in multipli e differenti biomi unici, che renderanno "la palude più paludosa" e le "montagne più montuose". Questi elementi sono ancora in lavorazione, e verranno ulteriormente perfezionati nel tempo.

Fortnite si è recentemente aggiornato alla versione 2.1 con l'introduzione del Falò Confortevole, modifiche alla Bomba ballerina, e bilanciamenti alle modalità Battaglia Reale e Salva il Mondo. Il titolo è disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC, e sarà il protagonista della nostra diretta serale di oggi 14 gennaio.