Fortnite: il prossimo annuncio verrà fatto ai The Game Awards 2020?

Nel corso delle ultime ore sono spuntati in rete degli interessanti rumor su Fortnite Capitolo 2, il titolo Epic Games che potrebbe essere tra i protagonisti dei prossimi The Game Awards 2020.

Secondo il noto dataminer iFireMonkey, che in passato a già condiviso indiscrezioni sul battle royale, qualcuno di ben informato lo ha contattato per parlargli di una chiamata Zoom tra Geoff Keighley e Donald Mustard di Epic Games per parlare proprio dei The Game Awards 2020, che si terranno il prossimo 10 dicembre 2020. A rendere il tutto più interessante è la recente partecipazione ad una sessione di doppiaggio di Troy Baker, che ha già prestato la voce all'Agente Jonesy nell'evento Doomsday. Se pensiamo alle recenti dichiarazioni secondo le quali il prossimo evento sarà il più grande di sempre ed è quindi possibile che ci permetterà di scoprire maggiori dettagli sulla trama di gioco e sulla misteriosa agenzia che abbiamo visitato con la telecamera in prima persona in occasione del Doomsday.

A proposito di novità in arrivo per il titolo Epic Games, vi ricordiamo che in concomitanza con il lancio delle console next-gen arriverà anche un update grafico gratuito per Fortnite Capitolo 2 su PlayStation 5 e Xbox Series X, il quale migliorerà il comparto grafico e la fluidità del battle royale. Pare inoltre che la collaborazione Fortnite X Marvel non terminerà con la fine della Stagione 4.