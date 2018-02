Fortnite protagonista della nuova offerta settimanale del PlayStation Store

, il celebre Battle Royale didisponibile in Accesso Anticipato, è il protagonista della nuova offerta della settimana lanciata sul PlayStation Store.

Sebbene il gioco sia perfettamente giocabile in via gratuita dagli utenti, Fortnite presenta anche alcune edizioni speciali con cui è possibile ottenere accesso ad alcuni contenuti da sbloccare in-game. Tra i vari bonus, troviamo icone stendardo, Pacchetto eroi, pacchetti lama pignatta giornalieri, incrementi PE (anche per amici), slot inventario extra nel magazzino e molto altro. Le tre edizioni a cui potete far riferimento sono le seguenti: Pacchetto Fondatore standard, Pacchetto Fondatore deluxe, Pacchetto Fondatore super deluxe, e Pacchetto Fondatore edizione limitata.

Approfitterete dell'occasione per acquistare Fortnite in edizione speciale? Ricordiamo che il titolo di Epic Games è disponibile in Early Access su PC, PS4 e Xbox One. Secondo un rumor apparso nella giornata di ieri, il gioco arriverà entro settembre anche su Nintendo Switch.