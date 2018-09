Fortnite protagonista di un nuovo bundle Xbox One S

Major Nelson ha annunciato un nuovo bundle Xbox One S per la stagione natalizia: il pacchetto in questione è dedicato a Fortnite e include la console e una copia del Battle Royale di Epic Games, oltre ad alcuni bonus in-game.

Nello specifico all'interno della confezione troviamo una console Xbox One S di colore bianco (con controller dello stesso colore) con hard disk da 1 Terabyte, un mese di abbonamento a Xbox LIVE Gold, trenta giorni di prova gratuita a Xbox Game Pass e un codice per riscattare l'Eon Cosmetic Set (include una skin, ascia e deltaplano) e 2.000 V Buck da spendere liberamente nel negozio in-game di Fortnite.

Xbox One S Fortnite Bundle sarà disponibile alla fine di questa settimana in Nord America, venduto al prezzo di 299 dollari, il lancio in Europa è previsto all'inizio di ottobre, il costo non è stato rivelato. Ricordiamo che anche Nintendo ha annunciato un bundle Switch dedicato a Fortnite, il quale include però il DLC Double Helix e 1.000 V-Buck.