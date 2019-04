Fortnite: dopo le proteste, la Girosfera è stata depotenziata

La patch 8.30 di Fortnite di ieri era particolarmente attesa dai giocatori professionisti, che desideravano ardentemente un de-potenziamento della Girosfera, veicolo aggiunto poche settimane addietro e giudicato eccessivamente forte (specialmente negli istanti finali delle partite).

Purtroppo, la patch 8.30 non ha portato con sé il bilanciamento richiesto, scatenando di conseguenza le le ire dei pro gamer. Il 14 aprile prenderanno infatti il via le qualificazione per la Fortnite World Cup, l'evento eSport più atteso dell'anno. Per un torneo di tale portata è richiesto un bilanciamento perfetto.

Per fortuna, Epic Games ha fatto tesoro delle lamentele e si è rimboccata le maniche: un'ora fa ha pubblicato un aggiornamento d'emergenza (hotfix) che ha depotenziato la Girosfera riducendo i suoi punti salute da 300 e 200. In questo modo, i giocatori appiedati potranno abbattere con maggior facilità queste palle che rotolano all'impazzata sull'isola di gioco. Niente da fare, invece, per un'altra modifica molto richiesta: Epic Games, dopo numerose prove, ha deciso di non permettere ai proiettili di attraversare i vetri della Girosfera.

Cosa ne pensate di questo de-potenziamento della salute? Sarà sufficiente a ridimensionare l'efficacia del veicolo? Ricordiamo che quest'oggi sono partite le sfide della Settimana 7 della Stagione 8. Tra di esse, è compresa "Cerca il tesoro sepolto".