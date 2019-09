Fortnite: Prova a Tempo a nord di Approdo Avventurato o a est di Spiagge Snob

Una delle missioni prestigio Corsa con la Tempesta di Fortnite Stagione 10 richiede di completare una Prova a Tempo a nord di Approdo Avventurato o a est di Spiagge Snob. In questa mini-guida vi spieghiamo come portarla a termine.

Questa missione richiede di avviare e completare una Prova a Tempo a nord di Approdo Avventurato o a est di Spiagge Snob. Vediamo come fare.

Dove completare una Prova a Tempo a nord di Approdo Avventurato o a est di Spiagge Snob

Le opzioni possibili per completare questa missione sono due: portare a termine la Prova a Tempo a a nord di Approdo Avventurato, oppure quella a est di Spiagge Snob. In entrambi i casi troverete uno spawn di Driftboard nelle vicinanze: salite a bordo della tavola, avviate la Prova a Tempo e completatela entro lo scadere del timer, raggiungendo il più rapidamente possibile i vari orologi luminosi sparsi per la mappa.

Per facilitarvi le cose, sulla mappa riportata a fondo pagina abbiamo evidenziato i due punti a nord di Approdo Avventurato o a est di Spiagge Snob in cui avviare le Prove a Tempo.

