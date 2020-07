Fortnite, abbiamo provato l'emote Bhangra Boogie di OnePlus in anteprima

Se nelle ultime ore avete giocato a Fortnite e avete visto qualche personaggio in grado di ballare una melodia ipnotizzante, dovete sapere che non si tratta di un bug o di qualche cheater: semplicemente OnePlus ha fornito in anteprima alla stampa l'attesa emote Bhangra Boogie.

Gli appassionati di Fortnite si ricorderanno sicuramente della Creative Island, conosciuta anche come mappa "90". Tra velocità e fluidità, i 5 mini-giochi disponibili, da Color Dash a Lava Escape, hanno dato la possibilità ai giocatori di competere e divertirsi in un ambiente inedito per il titolo di Epic Games. Ebbene, tutto questo è possibile grazie a una partnership tra OnePlus ed Epic Games, che tornano a collaborare proprio con l'emote Bhangra Boogie.

Quest'ultima è disponibile in esclusiva per gli utenti OnePlus e sarà possibile ottenerla per un tempo limitato. I dispositivi inclusi nell'iniziativa sono OnePlus 3 e modelli successivi e ovviamente è compreso lo smartphone più recente, ovvero quello che potete approfondire nella nostra recensione di OnePlus 8 (vi ricordiamo che esiste anche una variante Pro). Si può riscattare una singola emote per dispositivo. Per maggiori dettagli su come riscattare questo elemento, vi consigliamo di consultare il sito ufficiale di OnePlus.

Per il resto, abbiamo voluto fare un breve test per capire quanto gli utenti di Fortnite la stiano aspettando. Siamo, dunque, entrati per pochi secondi in una partita della modalità Party Royale, quella in cui solitamente si svolgono i concerti, e due giocatori si sono avvicinati a noi rimanendo sbalorditi dall'ipnotizzante emote.

Analizzando l'esperienza di gioco sui dispositivi OnePlus, Fortnite gira senza alcun tipo di problema, arrivando a raggiungere i 90 FPS su OnePlus 8 grazie a una partnership con Epic Games.