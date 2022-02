Fortnite Prove Cuordipietra: come sbloccare un piccone e una mimetica gratis

Sembra proprio che in questo periodo Epic Games voglia essere particolarmente generosa nei confronti della sua community, dal momento che ha appena dato il via all'ennesima iniziativa legata a Fortnite Capitolo 3 grazie alla quale è possibile ottenere numerose ricompense gratis.

L'iniziativa in questione è legata a San Valentino e prende il nome di Prove Cuordipietra. La principale portata dell'evento è il piccone gratis Spine di Passione, ma completando tutti gli obiettivi è possibile accaparrarsi anche altre ricompense senza alcun costo aggiuntivo. A differenza di quanto avviene solitamente, le Prove Cuordipietra non sono incarichi in game ma obiettivi legati ad un portale web che ricordano molto da vicino quelle viste in occasione del debutto di Naruto in Fortnite. Il primo step da seguire per prendere parte all'evento è visitare il sito ufficiale ed effettuare l'accesso con le credenziali Epic Games Store (assicuratevi di avere la vostra piattaforma di gioco correttamente collegata al profilo Epic). A questo punto il vostro account verrà automaticamente registrato e non dovrete fare altro che accumulare Distintivi. Ogni Distintivo delle Prove Cuordipietra si ottiene raggiungendo per due volte la Top 10 nelle partite in Singolo, dal momento che tutte le altre modalità non vengono conteggiate.

Ecco di seguito l'elenco completo delle ricompense che si possono sbloccare gratuitamente completando le Prove Cuordipietra in Fortnite Capitolo 3:

Spray Affare Fatale: Si sblocca semplicemente effettuando l'accesso al portale

Si sblocca semplicemente effettuando l'accesso al portale Copertura Cuoriaceo: Si sblocca ottenendo 6 Distintivi

Si sblocca ottenendo 6 Distintivi Strumento da raccolta Spine di Passione: Si sblocca ottenendo 11 Distintivi

Se non sapete come fare per completare l'evento, vi suggeriamo di avviare una partita e di nascondervi all'interno di un cespuglio nella zona centrale della mappa: in questo modo avrete maggiori probabilità di essere all'interno della prossima safe zone e di trovare un secondo riparo. Ripetete questo procedimento fino a quando non resteranno solo 10 giocatori in vita per ottenere un Distintivo.

Va inoltre precisato che tutti coloro i quali hanno acquistato la Copertura Cuoriaceo nel negozio oggetti verranno rimborsati entro 7 giorni dalla fine dell'evento con 500 V-Buck. A tal proposito, gli obiettivi andranno completati entro e non oltre il prossimo 21 febbraio alle ore 5:59 del fuso orario italiano.

