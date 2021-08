Fortnite, Le Prove di Impostori: come ottenere skin ed emote gratis

Epic Games ha appena dato il via al primo evento a tempo limitato di Fortnite Capitolo 2 legato alla tanto apprezzata modalità ispirata ad Among Us e che prende il nome di "Prove di Impostori".

Come già accaduto in passato la schermata relativa all'evento non può essere consultata direttamente nel battle royale ma per partecipare e verificare i progressi, fondamentali per ricevere le ricompense gratuite, occorre visitare il portale di Fortnite. Per prendere parte all'evento dovete infatti recarvi sul sito ufficiale di Prove di Impostori, cliccare sul tasto giallo con su scritto "Accedi" ed effettuare l'accesso al vostro accunt Epic Games. A questo punto potrete accumulare dei Distintivi di colore viola: ciascuno di questi oggetti si ottiene partecipando a due partite della modalità Impostori (non importa che il match venga completato).

Ecco di seguito l'elenco completo delle ricompense e quali sono i requisiti per ottenerle:

Spray Testa Calda: si ottiene con 1 Distintivo dell'evento Le Prove di Impostori

si ottiene con 1 Distintivo dell'evento Le Prove di Impostori Emoticon Detto tra noi: si ottiene con 6 Distintivi dell'evento Le Prove di Impostori

si ottiene con 6 Distintivi dell'evento Le Prove di Impostori Skin per armi e veicoli Spettroflex: si ottiene con 11 Distintivi dell'evento Le Prove di Impostori

Va precisato che gli oggetti vengono automaticamente aggiunti all'armadietto quando vengono sbloccati e in alcuni casi potrebbero trascorrere delle ore prima di poterli utilizzare in game. Pare inoltre che la copertura Spettroflex possa arrivare nel negozio oggetti nel corso delle prossime settimane. Chiunque sia interessato all'evento può parteciparvi già da ora, dal momento che la pagina web è stata attivata e resterà online fino al prossimo 6 settembre 2021 alle ore 6:00 del fuso orario italiano.

Sapevate che Carnage, il cubo Kevin e Shang-Chi potrebbero essere le prossime skin di Fortnite?