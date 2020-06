Fortnite: sul PS Store appare per errore il banner della Stagione 3

Nonostante il rinvio della Stagione 3 di Fortnite Capitolo 2 ci abbia allontanato di circa una settimana dall'arrivo di nuovi contenuti, i dataminer del battle royale di Epic Games sono riusciti a mettere le mani su un'interessante novità.

Esplorando il database del PlayStation Store, qualcuno è infatti riuscito ad entrare in possesso della prossima icona di Fortnite, quella che con tutta probabilità sarà presente per l'intera durata della prossima stagione sulle home di Nintendo Switch, PlayStation 4 e Xbox One. L'immagine in questione mostra il Bus della Battaglia mentre sorvola l'oceano e, in lontananza, è ben visibile una piccola isola deserta. A differenza delle altre icone stagionali, questa volta non si vedono le prossime skin del Pass Battaglia e c'è chi crede che questa icona possa arrivare addirittura prima del lancio della Stagione 3: secondo alcuni utenti questa potrebbe infatti essere l'icona che sostituirà quella attuale subito dopo gli eventi che si verificheranno il prossimo sabato in occasione di Doomsday.

In ogni caso la presenza di un'isola non può che confermare il fatto che buona parte della mappa verrà sommersa dall'acqua e non è quindi da escludere l'arrivo di squali e mini-sommergibili come sostenuto da alcune vecchie voci di corridoio.