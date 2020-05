Fortnite su PS5 e Xbox Series X: Epic chiarisce tutti i dubbi

Epic Games ha annunciato durante la Summer Game Fest che Fortnite arriverà su PlayStation 5 e Xbox Series X al lancio delle due console, inoltre il gioco verrà ottimizzato per Unreal Engine 5 nel 2021. Tanti i dubbi dei giocatori, che la compagnia ha provato a chiarire rispondendo ad alcune FAQ.

Viene reso noto che Fortnite per PS5 e Xbox Series X non sarà un nuovo gioco ma semplicemente una versione ottimizzata per sfruttare l'hardware di nuova generazione. In che modo? Purtroppo questo non è ancora chiaro: "Al momento non possiamo condividere dettagli specifici, ma possiamo dirvi che la maggiore potenza dell'hardware ci consentirà di migliorare prestazioni e grafica. Al lancio, la versione di Fortnite per le console di nuova generazione sarà basata su Unreal Engine 4. Migreremo Fortnite su Unreal Engine 5 a metà del 2021."

Per quanto riguarda i progressi e gli oggetti già acquistati, Epic ha in programma di "supportare la compatibilità dei progressi su console sia tra generazioni sia tra piattaforme, in modo che l'account, i progressi e gli elementi possano essere trasferiti." Confermato anche il supporto cross-play su tutte le piattaforme di attuale e futura generazione, inoltre le versioni di Fortnite attualmente disponibili verranno supportate con nuovi contenuti di pari passo con le versioni destinate a PS5 e Xbox Series X.