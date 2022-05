Fortnite, meno latenza su PS5 e Xbox Series X|S: ora è anche più facile attivare i 120 fps

Con la pubblicazione dell'aggiornamento 20.40 di Fortnite: Battaglia Reale, il team di Epic Games interviene sulle console Sony e Microsoft di nuova generazione per migliorare le prestazioni del titolo.

In particolare, la software house ha lavorato per ridurre la latenza su PlayStation 5 e Xbox Series X|S, che ora dovrebbero proporre prestazioni migliori con frame rate a 60 fps. L'input lag dovrebbe dunque risultare ridotto su entrambi gli hardware, con peraltro la modalità Latenza Input Bassa ora attiva di default. Per intervenire su quest'ultima, i giocatori possono comunque accedere alle Impostazioni di Fortnite: Battaglia Reale, e seguire il percorso Impostazioni > Gioco > Opzioni di gioco aggiuntive.

In aggiunta, Epic Games ha modificato la procedura volta ad attivare il frame rate a 120 fps su PlayStation 5. Con l'aggiornamento 20.40 non è infatti più necessario accedere alle Impostazioni della console, ma è sufficiente seguire invece il seguente percorso:

Dopo aver avviato Fortnite: Battaglia Reale, aprire il menu Impostazioni dal menu della barra laterale; Selezionare "Video"; Impostare la Modalità 120 FPS su ON; Selezionare "Applica";

Ovviamente, le funzionalità a 120 fps continueranno a poter essere fruite solamente se compatibili con lo schermo collegato a PlayStation 5.



In chiusura, segnaliamo l'annuncio del torneo di Fortnite 2 v2 Zero Build, organizzato da Dr. Disrespect e con un montepremi di 100.000 dollari in palio.