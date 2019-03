Fortnite, PUBG e Apex Legends? Interessanti Statistiche mettono i Giochi a Confronto

Fortnite è ormai riconosciuto in maniera unanime come un fenomeno videoludico senza precedenti. Sorpassati i confini del mercato videoludico, il Titolo è divenuto quasi un vero e proprio fenomeno di costume. Ma come se la cava rispetto a PUBG ed al più recente Apex Legends?

Talkwalker, Attore che si occupa di monitorare e valutare l'impatto di uno specifico brand, ha recentemente pubblicato un interessante Report legato proprio ai Battle Royale. Numerosi i dati analizzati, dai quali emerge un'immagine piuttosto interessante dei tre Giochi.

Da quanto riportato, sembra che Fortnite Battle Royale, in termini di menzioni sui Social Media, abbia sperimentato un trend di decrescita nel corso dell'ultimo anno, presentando tuttavia dei picchi di attenzione in concomitanza con particolari eventi, tra cui, ad esempio, il concerto in-game di Marshmello. Nonostante questo, Fortnite mantiene una posizione di testa in rapporto ai diretti "concorrenti", PUBG e Apex Legends. Quest'ultimo, in particolare, nonostante un notevole picco di attenzione sui social media in occasione del lancio, non ha per ora potuto surclassare Fortnite.



Interessati inoltre alcune considerazioni in merito all'identità dei giocatori dei tre Battle Royale. Dai dati proposti emerge infatti un quadro statistico piuttosto preciso. L'utenza di Fortnite e Apex Legends sarebbe infatti costituita per 2/3 da giocatori uomini, con un'utenza più giovane per il primo e più matura per il secondo. Più equilibrata invece la composizione degli utenti di PUBG, che ospiterebbe un un 45% di giocatrici. In merito all'età inoltre, il Gioco attrarrebbe per il 44% giocatori tra i 18 e i 25 anni, e per il 41& giocatori tra i 26 e i 34 anni.