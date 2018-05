Fortnite: un pugile festeggia la vittoria imitando l'emote Take the L

Il fenomeno mediatico di Fortnite ha raggiunto anche il mondo della boxe: nel corso di un incontro, infatti, il pugile Teófimo López ha imitato l'emote Take the L del gioco per festeggiare la sua vittoria per KO sul ring.

Come potete vedere nei tweet riportati a fondo pagina, con tanto di immagini e gif a immortalare quanto accaduto sul ring, il pugile Teófimo López ha deciso di imitare l'emote Take the L di Fortnite per festeggiare la sua vittoria al primo round per KO. Il comportamento dell'atleta, tuttavia, è stato accompagnato da qualche critica all'interno dell'ambiente pugilistico, considerandolo un atteggiamento poco rispettoso nei confronti dell'avversario.

Curiosamente, la stessa emote era stata imitata anche dal calciatore Antoine Griezmann dell'Atletico Madrid durante una partita di Europa League, in quel caso per festeggiare la realizzazione di un gol. È sempre più evidente, ormai, come il successo mediatico di Fortnite abbia varcato i confini del mondo videoludico, trasformandosi a tutti gli effetti in un fenomeno di cultura di massa.

Tornando a parlare del gioco vero e proprio, invece, nelle ultime ore Iron Galaxy ha dato ulteriori indizi sulla versione Nintendo Switch di Fortnite, sebbene al momento manchi ancora l'ufficialità di Epic Games. Non dimenticate, infine, di dare un'occhiata alle nuove sfide della Settimana 3.