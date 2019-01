Fortnite: un pulsante rivela l'arrivo della modalità spettatore?

Alcuni giocatori di Fortnite si sono accorti a causa di un glitch, della presenza del tasto "Join as player", ossia "Entra come giocatore", la cui funzionalità non era però disponibile. Come da copione, i dataminer si sono messi alla ricerca di indizi all'interno del codice del gioco, scoprendo quella che sarà una probabile aggiunta futura.

Sembra infatti che si tratti della tanto attesa modalità spettatore, che farà in modo che i giocatori, oltre che unirsi in battaglia, possano semplicemente assistere ai match. Al momento infatti è possibile utilizzare una sorta di funzione simile dopo essere stati eliminati in un match, ma molti utenti hanno chiesto a gran voce l'aggiunta di tale funzionalità anche per chi non volesse partecipare alla battaglia.

Si tratta infatti di un buon metodo per studiare i propri avversari ed i giocatori più abili, per cercare in qualche modo di carpirne le mosse e i segreti, ma può rivelarsi un'arma a doppio taglio. Se venisse ad esempio implementata in modo da permettere agli utenti di girovagare come "fantasmi" all'interno della mappa senza interagire con i partecipanti, la cosa potrebbe presto rivelarsi un modo per avvantaggiare qualcuno in maniera sleale.

Al momento però non ci sono indizi su quando, nè come, Epic Games, che ha recentemente dichiarato che Fortnite ha incassato 2.4 miliardi di dollari nel 2018, abbia intenzione di inserire nel gioco la nuova feature, per cui prima di allarmarvi, vi ricordiamo di prendere la news come un rumor, ma vi chiediamo: che ne pensate? Se venisse effettivamente introdotta la utilizzereste? Nel frattempo vi ricordiamo che in Fortnite è iniziato l'evento Tempesta di Ghiaccio: siete già in azione nella neve che ora ricopre l'isola?