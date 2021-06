Fortnite Punto Zero: al via i preorder del volume unico, include la skin Batman Corazzato

Manca ancora qualche settimana all'uscita dei numeri 5 e 6 dei fumetti della serie Fortnite x Batman Punto Zero, ma è giù possibile procedere con le prenotazioni del volume unico contenente tutti e sei i racconti con protagonisti il Cavaliere Oscuro e gli altri personaggi del battle royale.

Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, si tratta di un volume che racchiude in 160 pagine tutti e 6 i numeri della serie, così che tutti i fan ancora in cerca del primo numero possano godersi l'avventura di Batman e ottenere tutte le ricompense gratuite. Va infatti precisato che questo volume includerà un solo codice il cui inserimento sul sito ufficiale permetterà di ottenere in un solo colpo tutte le ricompense e la skin di Batman Zero Corazzato, che si ottiene riscattando i codici inclusi in ognuno dei fumetti.

Ecco di seguito il link per poter prenotare subito il volume unico, il cui prezzo consigliato è di 24 euro:

Vi ricordiamo che sono ancora aperti i preorder dei numeri 4 e 5 dei fumetti Fortnite X Batman Punto Zero su Amazon, i cui codici sono fondamentali per poter riscattare gratis la versione corazzata dell'Uomo Pipistrello. Sulle nostre pagine trovate anche la guida su come riscattare il codice del fumetto Fortnite X Batman Punto Zero.