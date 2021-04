Fortnite Punto Zero: svelata la skin Batman Zero Corazzato

Come preannunciato, oggi 20 aprile è stato pubblicato il primo volume del fumetto Fortnite X Batman Punto Zero, una mini-serie in sei numeri che fonde gli universi del Cavaliere Oscuro e del battle royale.

Un'anomalia ha squarciato il cielo di Gotham City, catapultando Batman nell'universo di Fortnite. Qui il Cavaliere Oscuro si ritrova senza memoria e senza ricordi del posto dal quale è venuto. Ogni volume di Batman X Fortnite Punto Zero include un codice per un oggetto esclusivo da sbloccare in Fortnite: il primo, già in vendita su Amazon.it e nelle edicole al prezzo di 3 euro, offre un codice per scaricare gratis la skin Harley Quinn Rinascita, mentre nei seguenti saranno inclusi il piccone Rampino Artigliato di Catwoman, il deltaplano Batman Zero Wing, il deltaplano del Distruttore Deathstroke, il dorso decorativo Vendetta di Harley Quinn e il piccone ascia Batarang.

Non è finita qui: coloro che collezioneranno tutti e sei codici riceveranno anche la skin Batman Zero Corazzato, costume esclusivo che oggi è stato finalmente rivelato in tutta la sua bellezza al termine di del trailer ufficiale che potete ammirare anche voi in apertura di notizia. Cosa ve ne pare? Acquisterete tutti i volumi della serie Fortnite X Batman Punto Zero? L'ultimo numero verrà pubblicato il 6 luglio, di conseguenza Batman Zero Corazzato non potrà essere ottenuto prima di quella data!