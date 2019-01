Fortnite: il Pupazzo di Neve Subdolo sta per arrivare nella Battaglia Reale

Le previsioni dei data miner si sono rivelate ancora una volta corrette! Con un post nella sezione notizie di Fortnite, Epic Games ha confermato che presto il Pupazzo di neve subdolo farà la sua comparsa nella Battaglia Reale.

La sua breve descrizione - Diventa un campione di travestimenti - sembra inoltre confermare le teorie avanzate dai giocatori nei giorni scorsi. Probabilmente, il Pupazzo di Neve Subdolo sarà un oggetto consumabile concettualmente molto simile al Cespuglio (leggendario), già presente all'interno della modalità. Utilizzandolo, i giocatori potranno mimetizzarsi nell'ambientazione, che in questi giorni è completamente innevata, per cogliere di sorpresa i loro avversari.

Epic Games non ha fornito informazioni sulla data di lancio, ma con tutta probabilità coinciderà con la pubblicazione del consueto aggiornamento settimanale, in arrivo nella giornata di domani. Nell'attesa, potete continuare a dedicarvi alle sfide dell'evento Tempesta di Ghiaccio, tra le quali sono comprese Uccidi 100 Bruti del Ghiaccio o Uccidi 250 Fiere del Ghiaccio. In questi giorni abbiamo scoperto che nel solo 2018 Fortnite ha incassato 2,4 miliardi di dollari, diventando il gioco ad aver incassato il maggior quantitativo di soldi nel corso di un anno nell'intera storia dei videogiochi