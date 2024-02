Fortnite: quando arriva la skin di Lady Gaga nel Battle Royale gratis?

Come ormai ben saprete, Epic Games ha ufficialmente confermato l'arrivo di Lady Gaga in Fortnite Capitolo 5. Ma quand'è che si potrà sbloccare il costume della celebre cantante?

Sebbene il team di sviluppo del free to play non abbia ancora diffuso i dettagli specifici in merito alla collaborazione e si sia limitato a pubblicare un'immagine che funge da teaser, il modo in cui funzionerà l'evento crossover sarà pressoché identico a quello visto con The Weeknd.

Lady Gaga arriverà nel gioco in concomitanza con il debutto della Stagione 2 di Fortnite Festival, la modalità musicale ad opera di Harmonix (i creatori di Rock Band, ora parte della famiglia di Epic Games). Il Battle Pass della seconda stagione del rhythm game sarà infatti dedicata alla regina del pop e, con tutta probabilità, sarà proprio lei la skin che si potrà sbloccare completando il percorso di ricompense nella sua versione premium, il cui costo dovrebbe essere di 1.800 V-Bucks. Tutto questo sarà disponibile a partire dal prossimo 22 febbraio 2024, giorno in cui Epic Games darà ufficialmente il via alla Stagione 2 di Fortnite Festival.

Ovviamente quella del pass sarà solo una delle skin di Lady Gaga, poiché proprio come visto per The Weeknd ne arriverà anche un'altra nel negozio oggetti, accompagnata dal suo set di elementi estetici come deltaplano e piccone. In questo caso, quindi, gli oggetti andranno acquistati singolarmente o in bundle, ma vi costerà V-Bucks.

Ad affiancare le skin della cantante troveremo anche le sue canzoni da suonare nella modalità Fortnite Festival: alcune verranno messe in vendita nel negozio ed altre saranno incluse nel Battle Pass. In ogni caso, potrete suonarle gratuitamente nei giorni in cui faranno parte dei brani in rotazione.

Avete già letto le prime indiscrezioni su data, prezzi e dimensioni dei set LEGO ufficiali di Fortnite?