Fortnite: quando arrivano le Sfide di Deadpool della settimana 3?

Quella in corso è la terza settimana delle Sfide di Deadpool in Fortnite Capitolo 2 Stagione 2, ma quando usciranno esattamente le nuove sfide? Proviamo a fare chiarezza basandoci sulle precedenti dichiarazioni di Epic Games.

Come noto, le Sfide di Deadpool non usciranno il giovedì insieme alle Sfide della Settimana bensì arriveranno il giorno successivo, in questo caso dovremo quindi attendere fino a venerdì 6 marzo. Le Sfide della Settimana 4 invece saranno disponibili da venerdì 13 marzo, non è chiaro invece quando la skin di Deadpool verrà effettivamente resa disponibile a tutti.

Nella giornata di ieri è emerso un leak delle Sfide della Settimana 3 e 4 di Fortnite, inoltre si parla di un nuovo evento crossover a tema Fortnite x Borderlands, non ancora annunciato ufficialmente da Epic e dunque solamente frutto di supposizioni in base ad alcuni riferimenti trovati nel codice sorgente dai dataminer.

L'aggiornamento 12.10 di Fortnite ha portato in dote alcune novità per le modalità Salva il Mondo e Creativa, mentre non sono emersi grandi migliorie e nuovi contenuti per la Battaglia Reale, ad esclusione di alcune skin non ancora rese pubbliche.