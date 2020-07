Fortnite: quando arriverà su Google Stadia? Risponde Tim Sweeney di Epic

In molti si sarebbero aspettati un debutto lampo di Fortnite su Google Stadia ma a quasi dodici mesi dal lancio il Battle Royale più giocato al mondo non è ancora disponibile sulla piattaforma. Per quale motivo? La risposta arriva da parte del CEO e co-fondatore di Epic Games.

Sweeney fa sapere come "non ci sia un motivo preciso per il mancato approdo di Fortnite su Google Stadia", Epic Games ha supportato la piattaforma di gaming in streaming con l'Unreal Engine e dunque non ci sarebbe nessun problema nel portare Fortnite su Google Stadia, al momento però potrebbe non valerne la pena: "il sistema di aggiornamento settimanale di Fortnite richiede un duro lavoro, come saprete pubblichiamo gli update in contemporanea su tutte le piattaforme, è difficile aggiungerne di nuove sopratutto se non c'è una base di utenti attiva piuttosto significativa."

Al momento quindi il limitato numero di utenti attivo su Stadia non sembra giustificare la quantità di lavoro necessaria per mantenere il gioco sempre aggiornato tramite gli ormai consueti update settimanali. In futuro la situazione potrebbe cambiare, Tim Sweeney ha ribadito di non avere assolutamente alcun problema con Google e anzi, i rapporti tra le due parti sono assolutamente distesi come dimostra anche l'arrivo di Fortnite sul Play Store.