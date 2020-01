Fortnite: quando comincia la Stagione 2 del Capitolo 2?

È passato un bel po' da quando è cominciata la Stagione 1 del Capitolo 2 di Fortnite, che ha rivoluzionato la Battaglia Reale con una nuova mappa e meccaniche di gioco inedite.

La Stagione 1 sarebbe dovuta finire a dicembre ma, come sicuramente sapranno quelli che giocano assiduamente al titolo di Epic Games, è stata prolungata per fare spazio a diversi eventi di gioco, come Fortnite X Star Wars e Mezz'Inverno. Epic Games, tuttavia, non ha ancora comunicato la data d'inizio precisa della Stagione 2 del Capitolo 2, limitandosi a indicare un generico "inizio febbraio", pertanto proviamo a fare qualche speculazione.

Attualmente, le API di Fortnite indicano una conclusione prevista per il 15 febbraio. Si tratta probabilmente di un errore o di un placeholder, dal momento che cade di sabato, e in Fortnite nessuna stagione è mai partita nel penultimo giorno della settimana. Prendendo quindi come riferimento il giovedì, il giorno solitamente preferito da Epic Games, è possibile che la Stagione 2 del Capitolo 2 di Fortnite prenderà il via il 6 febbraio oppure il 13 febbraio. Qualsiasi sarà il giorno prescelto, la stagione attualmente in corso andrà sicuramente a configurarsi come la più lunga della storia del gioco.

Ricordiamo che l'evento Mezz'Inverno terminerà il 7 gennaio, mentre il 9 gennaio prenderà il via una nuova missione. In che modo Epic Games intratterrà i proprio giocatori per il mese restante? Non lo sappiamo ancora, ma è già possibile trovare degli indizi sulla Stagione 2 di Fortnite.