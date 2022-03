Fortnite: quando comincia la Stagione 2 del Capitolo 3?

Sono passati più di tre mesi dalla rivoluzione apportata dal Capitolo 3 di Fortnite, ed è già tempo di un rinnovamento. Sebbene Epic Games stia ancora in silenzio, sappiamo che tra molto poco comincerà la Stagione 2. Ecco tutto quello che sappiamo.

Epic Games, dicevamo, non ha ancora svelato nulla di concreto, ma in questi giorni si sono avvicendati diversi leak. Stando a Twea, uno dei data miner più noti dell'ambiente, la Stagione 2 del Capitolo 3 di Fortnite comincerà domani 20 marzo. Il leaker ha fatto notare che la funzionalità di gifting del Battle Pass è stata disattivata proprio in vista di una manutenzione che sarebbe prevista nella notte. L'annuncio di Epic Games dovrebbe quindi coincidere con l'inizio delle operazioni sui server, che in questo caso potrebbero richiedere più ore del solito per essere portate a compimento. La data del 20 marzo sarebbe stata confermata anche dal programmatore Joseph Stubhart, tuttavia il suo tweet è sparito subito dopo la pubblicazione. Probabilmente, lo ha pubblicato senza il consenso di Epic.

Twea ha fissato alle 7:00 di domani mattina l'inizio della Stagione 2 del Capitolo 3 di Fortnite, tuttavia preferiamo attendere un annuncio da parte di Epic Games per la certezza assoluta. Se le cose stanno davvero così, allora non tarderà ad arrivare. Nell'attesa, segnaliamo che tutti i pro player russi sono stati tagliati fuori dal competitivo di Fortnite e che Doctor Strange potrebbe essere tra i personaggi in arrivo.