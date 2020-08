Fortnite: quando comincia la Stagione 4 del batte royale?

Sono passati già due mesi dall'inizio della Stagione 3 di Fortnite Capitolo 2, che ha introdotto nel gioco di Epic Games un bel po' di novità, a partire dall'elemento acquatico. Gli utenti, tuttavia, hanno già fame di nuovi contenuti, e sono in trepidante attesa della Stagione 4.

Quando comincia la Stagione 4 di Fortnite?

Stando al programma attuale, l'inizio della Stagione 4 di Fortnite è fissato per giovedì 27 agosto, in concomitanza con la pubblicazione dell'aggiornamento 14.00. L'attesa, quindi, dovrebbe concludersi in meno di due settimane, ma la storia recente di Fortnite desta qualche preoccupazione. La prima stagione del nuovo corso è durata la bellezza di quattro mesi, mentre la terza è stata posticipata per ben tre volte prima di cominciare.

Anche la Stagione 4 verrà posticipata? Non ne abbiamo la certezza, ma sulla base degli indizi attualmente a nostra disposizione, potrebbe prendere il via come da programma senza farsi attendere più del necessario. Su cosa ci basiamo? Sul fatto che Epic Games ha aggiornato i suoi social e aggiunto un messaggio in-game per avvertire i giocatori che il tempo per sbloccare l'outfit di Aquaman e lo stile di Arthur Curry si sta esaurendo, invitandoli a sbrigarsi. Messaggi del genere, solitamente, appaiono una decina di giorni prima dell'inizio di una nuova stagione. Se tutto andrà secondo i piani, quindi, i primi teaser li vedremo tra domenica e lunedì. Già si parla dell'arrivo di Wolverine e degli X-Men...