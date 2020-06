Fortnite: ecco quando dovrebbe finire la Stagione 3

La Stagione 3 di Fortnite Capitolo 2 è iniziata da meno di una settimana ma nei menu di gioco è già possibile scoprire quale sarà il giorno in cui si passerà alla quarta stagione del battle royale.

La data in questione è scritta in piccolo nell'angolo in basso a sinistra quando si visita la schermata del Pass Battaglia, ovvero quella nella quale si possono scorrere le varie ricompense dal livello 1 al 100. Qui si può vedere che la chiusura della Stagione 3 è attualmente fissata al prossimo 27 agosto 2020. Si tratta come sempre di un'informazione da prendere con le pinze, poiché spesso e volentieri la data di fine stagione non viene rispettata e tra sfide extra e rinvii dell'ultimo minuto c'è il rischio che la Stagione 4 di Fortnite Capitolo 2 arrivi con qualche settimana di ritardo. In ogni caso è troppo presto per fare delle previsioni in tal senso e solo il tempo potrà dirci se Epic Games riuscirà a lanciare la prossima stagione a cavallo tra la fine di agosto e l'inizio di settembre.

Nel frattempo, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovare un articolo d'approfondimento su tutte le novità della Stagione 3 di Fortnite Capitolo 2.

Avete già letto i nostri consigli su come completare tutte le sfide della Settimana 1 della Stagione 3 di Fortnite Capitolo 2?