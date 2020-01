Fortnite: quando esce l'aggiornamento 11.40? Risolto il bug dei caricamenti infiniti

Il Battle Royale di Epic ricevendo patch o aggiornamenti dal 18 dicembre, il team di sviluppo è andato in vacanza per le festività di fine anno ed è rientrato al lavoro solamente nelle scorse ore. Questa situazione ha causato piccoli disagi tra cui bug e problemi tecnici in Fortnite non corretti tempestivamente.

Fortunatamente la situazione è in via di miglioramento, Epic Games ha annunciato di aver risolto con una patch via server il problema dei tempi di caricamento infiniti che aveva colpito alcuni giocatori, i quali restavano fermi sulla loading screen senza possibilità di accedere all'inventario o entrare in partita.

La situazione è destinata a tornare alla normalità nel giro di pochissimo tempo, adesso però resta il dubbio su quando Epic Games pubblicherà il nuovo aggiornamento. L'update 11.40 di Fortnite è idealmente atteso per questa settimana, ad oggi però non ci sono state comunicazioni precise a riguardo.

Difficile pensare che l'aggiornamento possa uscire oggi (mercoledì 8 gennaio) proprio a causa dell'assenza di notizie sul downtime, più probabile una pubblicazione nella giornata di domani (giovedì 9 gennaio) insieme alle nuove Sfide della Settimana, le prime del 2020 dopo quelle degli eventi di Natale e Mezz'Inverno. Restiamo in attesa di annunci, vi aggiorneremo non appena avremo novità in merito.