Fortnite: quando esce la nuova skin di Dead Space?

Sebbene non ci siano ancora conferme dirette, recentemente un leak ha svelato l'esistenza di una collaborazione Fortnite x Dead Space, evidentemente con l'obiettivo di spingere il remake del gioco horror in uscita il 27 gennaio. Ma quando prenderà il via questo atteso crossover?

Grazie al lavoro dei dataminer è stato scoperto che l'aggiornamento 23.20 di Fortnite contiene riferimenti ad un bundle dedicato a Dead Space, questo pacchetto include la skin di Isaac, due dorsi decorativi, uno strumento di raccolta e una emote esclusiva, inoltre viene confermata l'esistenza di un set di sfide Dead Space con ricompense totali pari a 1,500 V-Bucks da spendere liberamente nel negozio in-game di Fortnite.

Presumibilmente il set Dead Space x Fortnite non potrà essere acquistato con i V-Bucks, esattamente come accaduto per i pacchetti Batman, Joker e Pantera Nera, ma solamente tramite denaro reale. Quando uscirà la skin di Isaac di Dead Space per Fortnite? La speranza è che Epic Games possa renderla disponibile nella settimana del 23 gennaio, ovvero la settimana di lancio di Dead Space su PC, PS5 e Xbox Series X/S, non è escluso però che il bundle possa vedere la luce a febbraio, al momento infatti non ci sono ancora conferme riguardo la data di lancio.