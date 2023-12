Fortnite: quando esce la skin di Solid Snake e come si sblocca?

Solid Snake è una delle nuove skin del Battle Pass di Fortnite Capitolo 5 Stagione 1, insieme a Peter Griffin e ad altri outfit già molto ambiti dai giocatori. Ma quando esce Solid Snake in Fortnite? Ecco la data.

Fortnite: quando esce Solid Snake?

La skin di Solid Snake non è ancora disponibile ma lo sarà solamente a partire dalle prossime settimana e più precisamente da gennaio 2024. La data precisa non è ancora stata rivelata ma è probabile che la skin possa uscire tra il 20 e il 23 gennaio, in ogni caso non oltre questa data. Il personaggio potrà poi essere sbloccato entro l'8 marzo 2024.

Come si sblocca Solid Snake in Fortnite

Come parte del Pass della Battaglia, per ottenere la skin di Solid Snake sarà assolutamente necessario possedere il Battle Pass Stagione 1, in vendita a 950 V-Buck. Solid Snake è una skin bonus e dunque per sbloccarla bisognerà superare una serie di prove per ricevere poi la relativa ricompensa. Non è sufficiente acquistare il Pass Battaglia e salire di livello, vi aggiorneremo non appena Epic Games rivelerà maggiori dettagli in merito. Il pacchetto Solid Snake per Fortnite includerà non solo la skin (basata sul costume di Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty) ma anche il costume di Old Snake e un visore a infrarossi, oltre ad altri oggetti cosmetici non ancora svelati.