Fortnite: quando finisce il Buco Nero per riniziare a giocare?

Nonostante i tanti rumor e le voci di corridoio, il Buco Nero di Fortnite non è sparito nella giornata di ieri tuttavia ci sono buone probabilità che Fortnite possa ripartire oggi, martedì 15 ottobre.

Secondo alcune teorie, il Buco Nero sparirà e lascerà il posto alla prima stagione del Capitolo 2 questa mattina alle 10:00, ora italiana. C'è chi invece parla di un corposo aggiornamento previsto per le 12:00, al momento però è difficile avere riscontri certi in merito.

Inizialmente si parlava di Fortnite offline fino a giovedì 17 ottobre, giorno da sempre scelto da Epic per il lancio della nuove stagioni, tuttavia è improbabile che la compagnia voglia tenere il gioco inaccessibile per ben quattro giorni. Fortnite è offline dalle 22:00 di domenica 13 ottobre, al suo posto un gigantesco buco nero che rende impossibile accedere al gioco.

Nella tarda serata di ieri è trapelato il trailer del Pass Battaglia di Fortnite Capitolo 2 che mostra alcune nuove skin, armi, una mappa inedita e una grafica migliorata. Con l'arrivo di Fortnite 2 Epic dovrebbe rendere disponibile per il download Salva il Mondo gratis, la modalità effettuerà il passaggio al modello free to play in contemporanea con il debutto di Fortnite Capitolo 2, almeno secondo quanto riportarto da leaker e dataminer.

Al momento però non ci sono certezze e gli sviluppatori non si sono espressi in merito. L'unica cosa che possiamo fare è continuare a guardare il buco nero...