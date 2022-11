Fortnite: quando finisce il Capitolo 3 e quando inizia il Capitolo 4? La data dell'evento

Tramite un leak di iFireMonkey scopriamo quando finirà esattamente il Capitolo 3 di Fortnite e di conseguenza quando inizierà il nuovo Capitolo 4? Fortunatamente l'attesa per la fine di Fortnite Capitolo 3 non si prospetta particolarmente lunga.

Nello specifico Fracture è l'evento che segna la fine di Fortnite Capitolo 3, l'evento è in programma per il 3 dicembre alle 22:00 ora italiana. Non sappiamo esattamente quali siano i contenuti di Fracture e cosa possiamo aspettarci da questo evento ma come noto, Epic Games ama coinvolgere e stimolare la community durante gli eventi di fine stagione di Fortnite e dunque possiamo aspettarci un trattamento simile anche in questo caso, con attività ed eventi prolungati per almeno tutta la giornata del 3 dicembre.

Al momento non ci sono altri dettagli, il teaser di Fracture è stato mostrato durante la finale del torneo Fortnite Champion Series ma Epic Games non ha ancora pubblicato informazioni precise e aggiornate sui social. Chiaramente siamo anche in attesa di scoprire cosa ci riserverà Fortnite Capitolo 4, con il Capitolo 3 Epic ha dato nuova linfa al suo celebre Battle Royale e la community si aspetta che il Capitolo 4 possa andare oltre introducendo nuove meccaniche e contenuti mai visti prima per continuare ad evolvere Fortnite.