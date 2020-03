Fortnite: quando finisce la Stagione 2? Cosa aspettarci dal lancio della Stagione 3

Sono passate ormai diverse settimane dall'inizio della Stagione 2 e la community di Fortnite comincia a interrogarsi sulla data di lancio della Stagione 3 e sui nuovi contenuti che approderanno nel battle royale di Epic Games su PC, console e sistemi mobile.

Partita il 20 febbraio scorso con i migliori auspici della community, l'attuale fase ingame che sta attraversando l'universo free-to-play di Fortnite Capitolo 2 non è stata di certo avara di sorprese, dall'introduzione dell'Agenzia all'aggiunta di diversi contenuti ingame che hanno caratterizzato eventi come quello di Fortnite a tema Deadpool.

Eppure, sono in molti a domandarsi se non sia davvero giunto il momento per Epic di azzardare delle innovazioni più audaci, come quella suggerita da Ninja di reintrodurre la vecchia mappa di Fortnite che è stata inghiottita dal Buco Nero alla fine del 2019.

Al netto di modifiche alle scadenze preannunciate che sembrerebbero essere rese sempre più plausibili dall'allarme Coronavirus e dal ricorso allo Smart Working da parte dei dipendenti di Epic Games, la data di chiusura della Stagione 2 del "nuovo" Fortnite Battle Royale dovrebbe avvenire nella giornata di giovedì 30 aprile 2020.

Come avvenuto in passato, anche stavolta gli sviluppatori statunitensi dovrebbero celebrare l'arrivo della Stagione 3 di Fortnite, e del relativo Battle Pass, con uno spettacolare evento ingame a cui partecipare assieme agli altri esploratori dell'isola. Grazie alle prossime operazioni che condurranno gli instancabili dataminer del kolossal gratuito di Epic avremo un quadro più chiaro della situazione, riuscendo così a fare luce sul tema dell'evento finale della Stagione 2 e, conseguentemente, sulle modifiche di gameplay che ci attendono alla partenza della Season 3 per fine aprile.