Fortnite: quando inizia la nuova Stagione 7 del Battle Royale?

Quando esce la Stagione 7 di Fortnite? Il Battle Royale di Epic Games è nel pieno della Season 6 ma i giocatori non vedono l'ora di scoprire le novità in serbo per la prossima stagione, ma quanto bisognerà aspettare ancora?

Al momento Epic Games non ha ancora comunicato una data per l'inizio della Stagione 7 di Fortnite, sappiamo però che la Season 6 terminerà il 7 giugno, ci sono dunque buone probabilità che la nuova stagione del Battle Royale possa partire il giorno dopo o nei giorni immediatamente successivi entro giovedì 10 giugno. Si tratta però solamente di una ipotesi basata su quanto accaduto in passato e ancora non ci sono date precise o informazioni più chiare in merito.

Cosa vedremo nel corso della nuova stagione? Ci sarà ovviamente un Pass della Battaglia nuovo di zecca inoltre stando alle prime anticipazioni di Fortnite Stagione 7 arriveranno anche le skin di Wonder Woman e Samus Aran, la protagonista della serie Nintendo Metroid. Un sondaggio ha svelato altre potenziali skin della Stagione 7 di Fortnite ma non è detto che gli outfit trapelati possano poi trovare effettivamente spazio durante la Season 7 o se magari verranno resi disponibili più avanti.

In attesa di saperne di più potete ingannare il tempo con il l'evento crossover Fortnite x NBA nato per celebrare l'edizione 2021 dei Playoff del campionato National Basketball Association.