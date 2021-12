Fortnite: quando inizia la nuova stagione del Battle Royale?

Il Capitolo 2 di Fortnite si concluderà la sera del 4 dicembre 2021, intorno alle ore 22:00 (a tal proposito, ecco una guida sul come seguire l’evento The End su Fortnite), ma quanto bisognerà attendere prima che un nuovo arco narrativo porti con sé altri contenuti? Cerchiamo di rispondere a questa domanda facendo affidamento su ciò che sappiamo.

Guardando al passato del battle royale ed essendo improbabile che Epic Games scelga di pubblicare il nuovo Capitolo durante un fine settimana, possiamo dedurre che i giocatori avranno di che esultare a partire da lunedì 6 dicembre 2021. Per quanto riguarda l’orario esatto, ricordiamo che questi update tendono a debuttare nelle prime ore del mattino, solitamente fra le 6:00 e lo scoccare delle 8:00 in punto. Tra le novità non mancheranno di certo armi e skin inedite, così come aggiunte mai viste prima legate alla mappa in continua evoluzione. A regolare i vostri progressi all’interno della nuova Stagione, invece, troverete il solito Pass Battaglia al prezzo di 950 V-Buck.

