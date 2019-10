Fortnite: quando torna online? Epic Games Store riprende a funzionare

Fortnite è offline dopo l'evento The End che ha portato i giocatori verso la fine della Stagione 10. La community si aspettava l'imminente avvio della Season 11 ma le cose non sono andate esattamente così e ad oggi risulta addirittura impossibile giocare!

Avviando Fortnite non troverete le consueta mappa (spazzata al suolo dall'evento The End) bensì solamente un gigantesco buco nero circondato da numeri misteriosi, nella notte sono state oltre un milione le persone che si sono radunate attorno al buco nero su Twitch e anche nel momento in cui scriviamo la diretta streaming tenuta da Epic può contare su decine di migliaia di utenti.

Fortnite: quando tornerà online?

Quasi certamente ci troviamo di fronte ad uno stravolgimento totale di Fortnite e secondo il leaker HYPEX il gioco resterà offline fino a martedì 15 ottobre, quando Epic pubblicherà l'aggiornamento che darà il via a Fortnite Capitolo 2, questo dovrebbe essere il nome ufficiale del "nuovo corso" del Battle Royale di Epic Games. Il downtime non sarà apparentemente troppo lungo ma ne sapremo certamente di più nelle prossime ore, è certo comunque che nel corso della settimana appena iniziata sarà possibile tornare a giocare a Fortnite.

Epic Games Store Online

La pagina Epic Games Status segnala la presenza di problemi e servizi limitati per Fortnite mentre invece Epic Games Store è tornato a funzionare dopo un down avvenuto nella serata di ieri in seguito alla conclusione dell'evento The End. Non sappiamo in che modo esattamente le due cose siano collegate ma con ogni probabilità l'infrastruttura online non ha retto al massiccio numero di utenti connessi in contemporanea per assistere alla fine di Fortnite Stagione 10.