Fortnite, quando tornerà online il Battle Royale? La manutenzione è stata estesa di nuovo

Come comunicatovi nella giornata di ieri, Epic Games ha dato il via alla manutenzione di Fortnite per la Stagione 2 a partire dalla giornata di quest'oggi, 8 marzo 2024. Tuttavia, qualcosa è andato storto nelle ultime ore e i fan non sono riusciti a connettersi al Battle Royale gratuito più popolare di sempre. Quando tornerà online il gioco?

Nel pomeriggio, l'azienda dietro la creazione del titolo ha confermato in via ufficiale che Fortnite resterà offline ancora per molto. Il tutto, come accennato in apertura, è stato causato da un problema nel quale gli sviluppatori si sono imbattuti. Ciò ha reso necessario il rinvio dell'apertura dei server, ancora non avvenuta. Tuttavia, è da poco giunto un secondo aggiornamento che genererà del malcontento tra i fan impazienti di provare con mano la Stagione 2: Fortnite rimarrà offline per altre cinque ore, come segnalato dal sito di Epic Games.

Il tempo di inattività delle funzionalità di rete per l'aggiornamento v29.00 è ancora in corso. Ciononostante, la stessa compagnia ha rivelato l'orario dal quale dovrebbe poter essere possibile accedere alle novità contenutistiche della prossima Season. La conclusione della manutenzione di Fornite è prevista per le 02:00 del 9 marzo. Sebbene tale informazione sia stata riportata in via ufficiale dalla sezione del sito di Epic dedicata allo status dei server, potrebbero esservi ulteriori ritardi sull'apertura dei server. Dunque, si attendono ulteriori novità in merito alla manutenzione iniziata da oggi per la Season 2 di Fortnite.