Fortnite 8.60: quando uscirà il nuovo aggiornamento?

Epic Games sembra decisa a interrompere la tradizione che voleva la pubblicazione degli aggiornamenti settimanali di Fortnite prevista per la giornata di martedì: al momento non c'è traccia della patch 8.60, quando arriverà? Facciamo chiarezza...

Appare decisamente improbabile che l'aggiornamento 8.60 di Fortnite possa uscire oggi (martedì 30 aprile) in quanto sui canali social di Epic non è stato comunicato nulla in merito, generalmente lo studio pubblica con qualche ora di anticipo il messaggio che avvisa di eventuali downtime, solitamente previsti tra le 10:00 e le 14:00, ora italiana.

L'ipotesi più concreta è che l'aggiornamento 8.60 possa debuttare nella giornata di domani, mercoledì primo maggio, anche se non si esclude un possibile slittamento a giovedì 2 maggio, insieme alle Sfide della Settimana 10, le ultime della Stagione 8.

La patch 8.60 porterà in dote la Shadow Bomb Granata Oscura, oltre a correzioni di bug e miglioramenti tecnici, con ogni probabilità faranno inoltre la loro comparsa le nuove Sfide a Tempo Straordinario, emerse grazie al lavoro dei dataminer...

Nel frattempo, il negozio di Fortnite si è aggiornato con il Pacchetto Sfide Inferno e con la skin Star-Lord dei Guardiani della Galassia!