Fortnite: quando uscirà il nuovo aggiornamento 9.20?

Siamo in trepida attesa per l'aggiornamento 9.20 di Fortnite: nel momento in cui scriviamo Epic Games non ha comunicato nulla in merito al lancio della nuova patch, proviamo quindi a fare chiarezza in merito.

Ad oggi, mercoledì 5 giugno, non sappiamo esattamente quando arriverà la nuova patch ma possiamo provare a fare alcune ipotesi. Epic Games non ha fornito dettagli in merito e dunque probabilmente l'aggiornamento non arriverà nel corso della giornata odierna, più facile una pubblicazione prevista per giovedì 5 giugno, in contemporanea con le nuove Sfide della Settimana 5.

Difficilmente infatti Epic lascia un preavviso così breve e dunque l'uscita in giornata appare remota, ma non è una possibile da escludere del tutto, in particolar modo se l'update avrà dimensioni contenuti e apporterà principalmente migliorie dal punto di vista tecnico, senza aggiungere numerose modalità a tempo limitato, armi o cambiamenti importanti al gameplay.

Sappiamo che l'aggiornamento 9.20 porterà in dote il nuovo oggetto Storm Flip, presentato con una breve didascalia che recita: "Scatena la Tempesta o domala. La scelta è tua!". Il funzionamento di questo item è però avvolto nel mistero, ne sapremo sicuramente di più nelle prossime ore.