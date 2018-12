Fortnite: quattro consigli per migliorare la propria mira con il pad

Uno dei modi per giocare a Fortnite Battle Royale è ovviamente usare un controller, su console o collegandolo a un PC. Molti, infatti, non sono abituati all'accoppiata mouse e tastiera.

In ogni caso, giocare "bene" con un controller a Fortnite non è qualcosa che si può imparare da un giorno all'altro.

Alcuni famosi giocatori professionisti che usano un controller, come lo streamer Nickmercs e Aydan dei Ghost Gaming, sono noti per la loro abilità nel tenere il passo con i loro avversari che usano mouse e tastiera, ma pochissimi altri possono dire di essere a quel livello.

L'utente di Reddit "Strikerfromthemoon" ha pubblicato quattro utili consigli che chi gioca con un pad dovrebbe tenere sempre a mente per cercare di migliorare la precisione nella mira. Per prima cosa, anche con la mira assistita, le fasi di shooting continuano ad essere il punto più debole di molti giocatori. I più, paradossalmente, sono molto abili nella fase di costruzione che non nella fase di scontro.

Il primo consiglio del Redditer è quello di limitarsi nello sparare senza mirare. Già i controlli con il pad sono poco precisi, se ci si mette anche a sparare senza mirare le possibilità di successo si riducono ulteriormente.

Il secondo consiglio è quello di limitarsi con i saltelli mentre si sta sparando, dato che rispetto al PC l'operazione non è poi così efficace col controller. Il motivo è presto detto: il pad ha una sensibilità di gran lunga inferiore rispetto al mouse e questo non permette di essere reattivi nel direzionamento del mirino.

Con il terzo e il quarto suggerisce di trarre il maggior vantaggio possibile dalla mira assistita. In particolare, il ragazzo consiglia di cercare di mantenere il mirino sempre il più possibile vicino alla testa dell'avversario e poi premere in rapida sequenza il dorsale sinistro e il destro. In questo modo avrete più possibilità che la mira assistita porti il mirino verso un possibile danno letale.