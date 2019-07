Fortnite: raccogli legno da nave pirata o vichinga, pietra da ombrello, metallo da robot

Finalmente i giocatori di Fortnite Stagione 9 possono dedicarsi alle nuove Sfide della Settimana 10. Di seguito vi mostriamo dove e come completare la sfida a fasi che richiede di raccogliere legno da nave pirata o vichinga, pietra da coltello e forchetta o ombrello, metallo da una fabbrica di robot.

A seguire elenchiamo tutte le Sfide della Settimana 10 di Fortnite Stagione 9, evidenziando quella che abbiamo preso in esame in questa mini-guida.

Sfide della Settimana 10 di Fortnite Stagione 9

Gratuite

Usa un attacco aereo in partite diverse (0/3)

Danneggia avversari con fucili pesanti (0/500)

Cerca sette scatole di munizioni in una partita singola (0/7)

Pass Battaglia

Visita cartelli con messaggi di pubblica utilità a Neopinnacoli, Impianto a Pressione o Grandi Magazzini

Fase 1 di 3: raccogli legno da una Nave pirata o una Nave vichinga (0/100)

Elimina nemici a Parco Pacifico o a Palmeto Paradisiaco (0/3)

Danneggia nemici con un piccone (0/200)

Per completare questa sfida a fasi dovrete portare a termine i tre step che la compongono. Ciascuno di essi richiede di raccogliere una certa quantità di materiali da costruzione da un determinato luogo sulla mappa. Vediamo come completarli.

Fase 1: raccogli 100 unità di legno da una Nave Pirata o da una Nave Vichinga

Il primo step richiede di raccogliere 100 unità di legno da una nave pirata o da una nave vichinga. Come potete vedere sulla mappa riportata a fondo pagina, la nave pirata si trova a Laguna Languida, mentre la nave vichinga è posizionata a sud-est di Spiagge Snob, sulla cima della cascata che sovrasta l'area nord-ovest del bioma polare.

Fase 2: raccogli 100 unità di pietra da Coltello e Forchetta o da un Ombrello

In questo caso dovrete raccogliere 100 unità di pietra dallo scavo a forma di Coltello e Forchetta, oppure dallo scavo a forma di Ombrello. Lo scavo a forma di Coltello e Forchetta si trova a nord-ovest di Lande Letali, mentre quello a forma di Ombrello si trova a nord-ovest di Laguna Languida.

Fase 3: raccoglie 100 unità di metallo dalla Fabbrica di Robot

Per concludere, l'ultima fase della sfida richiede di raccogliere 100 unità di metallo dalla Fabbrica di Robot. La location in questione si trova al centro di Impianto a Pressione.

Se avete bisogno di un riferimento visivo per individuare più facilmente i luoghi da cui raccogliere i materiali da costruzione della sfida, potete guardare il video proposto in apertura. Parlando delle altre Sfide della Settimana 10, ricordiamo che sulle nostre pagine vi abbiamo già spiegato come completare la sfida che richiede di visitare le insegne pubblicitarie a Neopinnacoli, Impianto a Pressione o Grandi Magazzini.