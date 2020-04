Fortnite: raccogli Metallo all'Idro 16 o a Vetture Vantaggiose

Dopo avervi mostrato dove distruggere gli gnomi a Campo Merluzzo o Forte Frittella, in questa mini-guida alle sfide Dominio Locale di Fortnite vi spieghiamo come completare la sfida che richiede di raccogliere metallo all'Idro 16 o a Vetture Vantaggiose.

Anche in questo caso ci troviamo di fronte a una sfida fasi. I tre step da portare a termine sono i seguenti:

Raccogli 250 unità di metallo all'Idro 16 o a Vetture Vantaggiose

di metallo all'Idro 16 o a Vetture Vantaggiose Raccogli 750 unità di metallo all'Idro 16 o a Vetture Vantaggiose

di metallo all'Idro 16 o a Vetture Vantaggiose Raccogli 1.500 unità di metallo all'Idro 16 o a Vetture Vantaggiose

Vediamo insieme come completarli tutti e tre.

Dove e come raccogliere metallo all'Idro 16 o a Vetture Vantaggiose

Come potete vedere nelle due immagini riportate in basso, l'Idro 16 è la centrale idroelettrica che si trova a est di Pantano Palpitante, mentre Vetture Vantaggiose è il deposito di automobili posizionato a nord-ovest di Moli Molesti.

In entrambe le location sarà facile raccogliere il metallo all'esterno, distruggendo con il piccone le strutture della centrare di Idro 16 o le automobili accatastate di Vetture Vantaggiose. Se avete bisogno di un riferimento visivo per capire come fare, vi basta dare un'occhiata al filmato proposto in apertura.

Parlando invece delle nuova attività disponibili in Fortnite, anche voi vi state unendo ai festeggiamenti della modalità Party Royale?